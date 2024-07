È nato Luma Bay, nuovo ed esclusivo concetto di beach club per rilanciare il lungomare di Pozzuoli – LE FOTO

POZZUOLI – È nato a via Napoli il “Luma Bay”, nuovo concetto di beach club, primo sul lungomare Sandro Pertini. Ad illustrarci la nuova offerta turistica è Christian D’Alessandro, uno dei quattro soci che hanno ideato la struttura dal sapore puteolano-orientale.

Come nasce il progetto Luma Bay?

Il progetto Luma Bay nasce dall’intento comune di noi soci di valorizzare la zona del lungomare di Pozzuoli .

Parliamo dei soci, chi c’è dietro questa struttura?

Dietro questa attività c’è una cooperativa di ragazzi giovani, con una grande voglia di mettersi in mostra e proporre un nuovo concetto di beach club in città in stile estero.

Qual è il valore aggiunto rispetto ai vostri competitor?

Il valore aggiunto è che viviamo la città a pieno e ne conosciamo i suoi pregi e suoi difetti.

La nostra struttura è pronta ad accogliere famiglie con voglia di rilassarsi ma anche giovani con voglia di divertirsi godendosi i nostri servizi con una splendida vista Capri.

Ritenete di aver contribuito alla valorizzazione turistica di una delle vie più celebri di Pozzuoli?

Siamo una nuova realtà quindi è ancora tutta da costruire, ma l’intento è proprio quello di contribuire allo sviluppo dei servizi turistici in una zona che non vive un momento felice a causa della crisi bradisismica in corso.

Un’offerta non solo balneare ma anche gastronomica, la vostra. Ce ne parli.

Diamo la possibilità ai nostri clienti di gustare piatti semplici come zingare, panini o le nostre gustosissime insalate adatte per i palati più sopraffini, al gusto orientale di pietanze come sushi poke e tartare.

Perché scegliere la vostra offerta turistica? Perché scegliere Luma Bay?

Perché riesce ad offrirti una piscina privata con lettone e vista mare dove puoi goderti relax e buona musica , ma allo stesso tempo puoi goderti il mare dello splendido golfo di Pozzuoli quindi beh che dire, è una esperienza a 360 gradi.

