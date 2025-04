Bradisismo, il sindaco di Pozzuoli vieta di annunciare le scosse su Facebook prima dei suoi bollettini: è procurato allarme

POZZUOLI – Il divieto di scrivere “scossaaa” su Facebook al verificarsi di ogni evento sismico, a prescindere dalla magnitudo e dall’epicentro. E’ quanto ha stabilito il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, attraverso un’apposita ordinanza sindacale, con la quale si punta a mettere fine allo “sciacallaggio mediatico” che da tempo sta accompagnando la crisi sismica che ha colpito Pozzuoli e l’intera zona dei Campi Flegrei. “Considerata l’attuale situazione legata al fenomeno bradisismico, – si legge nel documento – I cittadini sono tenuti a informarsi esclusivamente attraverso i canali ufficiali riguardo al fenomeno bradisismico in corso, pertanto è severamente vietata la diffusione di notizie false o allarmistiche non verificate, in particolare sui social media.”

LA DIFFIDA – “È espressamente proibito postare sui social network messaggi del tipo “Scossaaaaa” o simili, che possano generare ingiustificato panico nella popolazione. – è riportato nell’ordinanza che sarà in vigore a partire da domani –I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa da € 100 a € 500, fatta salva l’applicazione di eventuali sanzioni penali nei casi più gravi di procurato allarme (art. 658 c.p.). Si invitano tutti i cittadini a mantenere la calma e a collaborare per una corretta e responsabile diffusione delle informazioni. “