NAPOLI – I carabinieri della compagnia Poggioreale sono intervenuti all’ufficio postale di via Argine 422 allertati da personale delle poste all’apertura degli uffici. Ignoti, durante la notte, dopo aver divelto la grata del bagno posteriore dell’istituto sono entrati all’interno delle poste. Bancomat e cassaforti sono state svuotate. Indagini in corso, danno in corso di quantificazione ma pare si tratti di una ingente quantità di denaro.