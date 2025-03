Bradisismo, il consiglio comunale di Pozzuoli vota all’unanimità: partono richieste al Governo

POZZUOLI – Con il voto unanime del consiglio comunale, tutte le forze politiche hanno confermato la vicinanza concreta ai cittadini e la volontà di far sentire con forza la voce della città in tutte le sedi istituzionali. In un contesto segnato dall’emergenza bradisismica, maggioranza e opposizione hanno scelto di superare le divisioni per tutelare insieme la sicurezza e il benessere della comunità puteolana. L’approvazione unanime di un ordine del giorno rafforza la richiesta di impegno al Governo centrale per ulteriori stanziamenti. “Di fronte a temi così importanti non esistono colori politici – ha dichiarato il sindaco Gigi Manzoni – Oggi il Consiglio ha dimostrato grande senso di responsabilità all’unisono nell’interesse di Pozzuoli e dei suoi cittadini.”

LE RICHIESTE – Il consiglio comunale ha avanzato richieste al Governo che comprendono misure urgenti e concrete per rafforzare la rete di protezione del territorio, tra cui: ⁠sostegno alle famiglie qualora avvertano timore per la propria sicurezza, garantendo un alloggio sicuro in strutture ricettive individuate dall’Amministrazione; accelerazione delle verifiche di vulnerabilità degli edifici attraverso un incremento del personale tecnico incaricato, per garantire rapidamente la messa in sicurezza delle abitazioni; realizzare al più presto aree di accoglienza permanenti (Hub) attrezzate con posti letto, cucine e servizi essenziali, come previsto dal Piano Speditivo di Emergenza Discendente; Contributi a fondo perduto e agevolazioni fiscali; Misure di sostegno al reddito per imprese e lavoratori colpiti dall’emergenza.

L’ATTO – Nell’atto approvato si richiede anche la proroga dei contratti del personale tecnico già assunto grazie al Decreto-Legge 12 ottobre 2023, n. 140, per garantire la continuità nella prevenzione e nella gestione del rischio bradisismico. Non meno importanti le richieste di potenziamento del Corpo di Polizia Municipale, con nuove assunzioni, e l’istituzione di presidi sanitari nei pressi degli Hub di accoglienza, per garantire un’assistenza sanitaria tempestiva in caso di emergenza.