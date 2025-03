«I cittadini dei campi flegrei non sono di serie B» L’appello in Parlamento di Marco Sarracino

POZZUOLI – «Ministro bentornato. Avevamo chiesto questa informativa mesi fa, quando eravamo già nel pieno degli eventi che purtroppo stanno colpendo i campi flegrei. E lei Ministro, è in colpevole ritardo. E sa perché? Perché avrebbe trovato nelle forze d’opposizione tutte la collaborazione istituzionale che la gravità della situazione richiede. Ma voi questo non lo avete voluto vedere. Non lo avete voluto vedere neanche la scorsa settimana quando mentre il PD chiedeva la sua presenza in aula, Fratelli d’Italia, il suo partito, in quest’aula ha espresso netta contrarietà.» queste le parole pronunciate oggi da Marco Sarracino, deputato del Partito Democratico intervenuto nell’aula della Camera per parlare del fenomeno del bradisismo «Dovete decidere – ha aggiunto – se per voi questa vicenda è un tema nazionale oppure no. Perché ad eventi dalla portata straordinaria, si risponde con azioni della stessa portata. E Ad oggi non è così. Perché vede, Quando abbiamo presentato un emendamento che prevedeva un super sisma bonus per l’edilizia privata, la ragione era legata alla necessità di garantire la maggiore resistenza possibile degli edifici a scosse di elevata intensità. Ci avete detto che non andava bene. Eppure però Ministro, io oggi le mostro un ordine del giorno presentato dal consiglio comunale di Napoli, che porta anche le firme dei gruppi consiliari della destra, che chiede esattamente l’utilizzo urgente di questo strumento. Lo stesso vale per gli interventi di adeguamento sismico di cui si sono perse le tracce. E allora, si ascoltino maggiormente i sindaci: le scosse stanno danneggiando quotidianamente le infrastrutture di quel territorio compromettendo la mobilità ma anche servizi come le reti idriche e gli impianti fognari. Su questo, non dovevate inventarvi nulla. Esisteva il Fondo Perequativo Infrastrutturale. 4 miliardi e mezzo. Potevate attingerli da li. Peccato che nell’ultima legge di bilancio lo avete praticamente cancellato. Perché alla fine il tema è sempre lo stesso. Quando le questioni riguardano il Sud, voi non sapete fare altro che tagliare. Perché il vostro è il governo più antimeridionalista della storia repubblicana.»

GLI AIUTI – Sarracino ha poi sollecitato aiuti per la popolazione «C’è l’economia di quel territorio che oggi è in grandissima difficoltà! Con un mercato immobiliare praticamente fermo e le attività commerciali impossibilitate da una programmazione duratura. I sindaci chiedono la sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui dei prestiti per le abitazioni e la sospensione dei contributi previdenziali per le aziende insediate nell’area interessata. Meritano una risposta, che anche oggi manca. Ministro lei oggi ha parlato di “autoprotezione”. La cosa ci preoccupa. Perché lei sta implicitamente dicendo che se dovesse accadere qualcosa la colpa dei cittadini che sarebbero incapaci di autoproteggersi. E’ ovvio che è fondamentale informare, ma occorre anche far sentire la presenza dello Stato, di uno stato che ha il dovere di essere lì. Con credibilità! Lei invece ha confermato che oggi quei territori sono per voi territori di serie B.» Infine l’invito rivolto al Ministro Musumeci «Faccia due cose: si faccia aiutare da tutti quelli che vogliono farlo. Prenda in considerazione le proposte che le abbiamo appena fatto e soprattutto vada a Pozzuoli. Guardi negli occhi quei cittadini, li ascolti e si chieda se in questo momento il governo Meloni ha fatto davvero tutto quello che andava fatto.»