POZZUOLI/ Approvata l’internalizzazione nei servizi sociali

POZZUOLI – Dopo quasi due anni di impegno e di pressing politico, arriva l’approvazione definitiva: il personale impiegato nel Servizio Sociale Professionale e nel Segretariato Sociale del Comune di Pozzuoli sarà finalmente internalizzato. Riccardo Volpe, consigliere comunale, aveva avviato questa battaglia già tempo fa, chiedendo che il Comune assumesse direttamente queste figure fondamentali. «È un risultato importante – dichiara il Consigliere Riccardo Volpe – che mette al centro il valore del lavoro e la qualità dei servizi pubblici. Abbiamo sempre sostenuto che un servizio socialmente rilevante come questo non potesse più dipendere da esternalizzazioni». L’internalizzazione, oltre a garantire maggiore stabilità agli operatori, consentirà ai dipendenti di maturare punteggio nei concorsi pubblici, rafforzando così il loro percorso professionale. «È un cambio di rotta che aspettavamo da tempo – continua Volpe – Finalmente si investe sul pubblico, si restituisce dignità ai lavoratori e si rafforzano i servizi per i cittadini. Dopo mesi di proposte e confronto in aula, oggi il Consiglio Comunale ha scelto la strada giusta». I bandi per le nuove assunzioni dirette verranno pubblicati a breve. Intanto Volpe garantisce che l’attenzione resterà alta: «Continueremo a vigilare affinché le procedure siano trasparenti e rapide. I servizi sociali devono essere una priorità vera e concreta per Pozzuoli».