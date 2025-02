Bradisismo, Borrelli: «Il capo della Protezione Civile chiarisca le sue parole»

POZZUOLI – «In caso di scossa di quinto grado cosa si fa? Cadono i palazzi e contiamo i morti, funziona così», ha affermato il capo della Protezione Civile Ciciliano durante l’incontro con la cittadinanza. «Sono certo che il Capo della Protezione Civile Nazionale Ciciliano non volesse dileggiare o terrorizzare gli abitanti dei Campi Flegrei. Le legittime paure delle persone – dichiara il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli – vanno comprese non schernite o acuite. Per questo lo invitiamo a chiarire meglio il suo pensiero. Già è totalmente assente il Ministro e il Governo cerchiamo di evitare che la parte tecnica peggiori ulteriormente la situazione di stress collettivo.»