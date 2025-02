Industriali e costruttori contro Ciciliano “Parole di un’assoluta gravità”

POZZUOLI – Non si placa la polemica dopo le parole pronunciate dal capo della Protezione Civile nazionale Fabio Ciciliano. Sul caso è arrivata la dura presa di posizione degli industriali e dei costruttori di Napoli, contro le I presidenti delle rispettive associazioni, Costanzo Jannotti Pecci e Angelo Lancellotti, hanno definito le dichiarazioni di Ciciliano “di una assoluta gravità” che richiedono “un immediato chiarimento. Se, infatti, un possibile innalzamento dei livelli di magnitudo delle scosse sismiche in atto nell’area può provocare distruzioni e morti, è inammissibile che non si sia provveduto a definire un piano di emergenza, a salvaguardia della vita delle persone dell’area potenzialmente pericolosa” hanno fatto sapere Jannotti Pecci e Lancellotti.