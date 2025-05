Bradisismo, altre sei famiglie sgomberate a Pozzuoli

POZZUOLI – Altri sei nuclei familiari sono stati sgomberati a Pozzuoli nelle ultime ore dopo il terremoto di magnitudo 4.4 di martedì scorso. Il totale delle famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni sale quindi a 26 e si aggiungono alle 105 del 13 marzo e alle 229 ancora fuori casa da un anno, per un totale di circa 800 persone. Le zone maggiormente colpite sono via Napoli, il centro storico, via Campana, Via Artiaco e la zona alta della città.

L’ACCOGLIENZA – I 26 nuclei familiari sgomberati (ieri erano venti), per un totale di 78 persone, sono tutti in autonoma sistemazione. Presso l’hub Pala Trincone hanno invece trovato ospitalità la scorsa notte 21 cittadini. A Bacoli, presso l’area di accoglienza di Viale Olimpico, hanno pernottato 4 persone, mentre a Napoli nessun cittadino ha richiesto ospitalità notturna.