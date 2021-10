MONTE DI PROCIDA – L’Amministrazione Comunale, nell’ambito degli interventi diretti ad assicurare il diritto allo studio dei giovani residenti nel Comune di Monte di Procida, ha istituito le borse di studio “Pippo Coppola”. Sono 6 le borse di studio messe a disposizione del valore di 1500 euro rivolte agli studenti meritevoli che presentino i seguenti requisiti: residenza nel Comune di Monte di Procida; reddito Isee del nucleo familiare inferiore o uguale a € 9.360,00; avere ultimato gli studi della scuola secondaria superiore ed accingersi ad intraprendere il percorso universitario con l’iscrizione all’anno accademico 2021-2022 presso un’Università italiana. Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo, entro e non oltre le ore 12 di mercoledì 10 novembre, in una delle seguenti modalità: consegna a mano al Protocollo Generale dell’Ente, in busta chiusa con la seguente dicitura: “Richiesta di partecipazione Bando per l’assegnazione di borse di studio Pippo Coppola”, inserendo sulla stessa busta anche il cognome, il nome e l’indirizzo del mittente”; inviata mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo “[email protected]”, indicando nell’oggetto la seguente dicitura: “Richiesta di Bando per l’assegnazione di borse di studio Pippo Coppola”.