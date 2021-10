BACOLI – Via Cuma chiude al transito veicolare da lunedì 25 ottobre a sabato 30 ottobre, dalle 7:30 alle 17:30. Lo si legge nella determina della Città Metropolitana che asfalterà la strada dopo i lavori del “Grande progetto”. A far sentire la propria voce è l’associazione “Il Pappice” che punta l’indice contro l’amministrazione comunale: «L’ex Provincia incarica inoltre la ditta di “garantire – ove possibile in funzione della larghezza della strada, dei mezzi impegnati e dei lavori in corso – il passaggio veicolare ai soli residenti del tratto”. Vogliamo sperare che il Comune abbia concordato con la ditta soluzioni affinché i cittadini di Cuma – da sempre favorevoli ai lavori – non restino però chiusi a casa loro come gli scorsi mesi. Del resto cosa aspetta il Comune per divulgare questo provvedimento agli ignari cittadini? Forse, essendo l’asfalto pagato e commissionato da altri Enti, il Sindaco non ha ritenuto la notizia abbastanza epocale, abbastanza storica da essere pubblicizzata».