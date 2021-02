AREA FLEGREA – E’ di 58 nuovi contagi il bollettino covid per l’area flegrea relativo alla giornata del 26 febbraio 2021. Secondo i dati diffusi dall’Unità di Crisi della Regione Campania a Pozzuoli il numero dei positivi nelle ultime 24 ore è pari a 28. Nel comune di Quarto, invece, oggi sono 12 le persone risultate positive ai test; 11 sono i nuovi contagi registrati a Bacoli e mentre 7 sono quelli avvenuti a Monte di Procida. Numeri in aumento e in tendenza con la crescita dei contagi a livello regionale dove i nuovi positivi registrati oggi sono 2.519 su 22.416 tamponi effettuati.