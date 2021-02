QUARTO – Aumentano i contagi e scattano le chiusure a Quarto. In seguito al vertice con il COC (comitato operativo comunale), il sindaco ha disposto la chiusura, fino al prossimo 7 marzo, della Villa Comunale, del “Parco del Mandorlo” in via Gramsci, del campo di basket adiacente all’area mercatale, delle aree verdi attrezzate a verde pubblico e di Piazzale Europa dalle ore 17 alle ore 5 del giorno successivo. Inoltre sono sospese le attività mercatali di generi alimentari e non alimentari in programma per sabato 27 febbraio, lunedì 1 marzo e sabato 6 marzo. «Sono decisioni difficili, ma necessarie, in questo periodo di nuova allerta. Invito tutti, come sempre, alla massima prudenza. L’emergenza covid19, purtroppo, non è finita» ha spiegato il sindaco Antonio Sabino.