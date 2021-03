AREA FLEGREA – 68 nuovi positivi su 597 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in tutta l’area flegrea. E’ il dato che emerge dai numeri forniti dall’Unità di Crisi della Regione Campania relativi alla giornata di giovedì 11 marzo 2021. A Pozzuoli i nuovi contagi sono pari a 28 (su 269 tamponi molecolari effettuati), mentre a Quarto, come già accaduto ieri, i nuovi casi di Covid sono 16 (su 171 tamponi effettuati ). Stessi numeri del giorno precedente a Bacoli dove i positivi di oggi sono 14 (su 86 test), mentre a Monte di Procida sono 10 (su 71 test). I positivi del giorno in tutta la Campania sono pari a 2.981 (di cui 369 casi identificati da test antigenici e 14 appartenenti a cittadini fuori regione) su 27.465 tamponi effettuati (di cui 4.312 antigenici).