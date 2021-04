AREA FLEGREA – Sono 36 i positivi del giorno nell’area flegrea. Secondo i dati diffusi dall’Unità di Crisi della Regione Campania nelle ultime 24 ore sono emersi 4 nuovi contagi a Bacoli su 58 tamponi molecolari processati; 18 contagi a Pozzuoli su 257 tamponi; 14 contagi a Quarto su 137 tamponi. Per il comune di Monte di Procida, invece, anche oggi non ci sono dati. In tutto il territorio regionale i positivi del giorno sono 1.912 (di cui 1.353 asintomatici e 559 sintomatici) emersi da un totale di 20.367 tamponi molecolari processati.