POZZUOLI – Si è concluso il secondo congresso di Sinistra Italiana che ha eletto all’unanimità la nuova segreteria e il segretario del circolo puteolano. Il nuovo organismo di direzione politica è così composto da: Aldo Cai, Vice Segretario; Vera Fortunato, con delega alle Pari Opportunità; Francesco Caruso, con delega alle Politiche Sociali; Teresa Vallone,

con delega alle relazioni con Sindacati e Associazioni; Vincenzo Colella, con delega alla Giustizia. È stato confermato alla guida del partito puteolano il segretario uscente Stefano Ioffredo. «Un impegno che continua con la serietà e la passione che contraddistingue il nostro modo di essere ma soprattutto la nostra voglia di esserci e di fare la nostra parte per mettere in campo una nuova stagione di partecipazione e riconsegnare ad una società lacerata e divisa dalla crisi e dalle disuguaglianze il valore della giustizia sociale. La lotta per questo obiettivo è la prova che può riempire degnamente una vita. Buon lavoro a tutte e tutti noi!»