POZZUOLI – È notte quando i carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Pozzuoli entrano nell’appartamento di Vincenzo Salomone, 39enne di Pozzuoli, per una perquisizione. Nel corso del blitz anti-droga i militari trovano e sequestrano 50 grammi di cocaina. La ‘polvere bianca’ era suddivisa in 4 involucri. A finire sotto chiave anche il materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente. Sequestrati inoltre sostanza da taglio e un impianto di videosorveglianza che avrebbe dovuto “proteggere” il domicilio, ubicato a Giugliano, da occhi in divisa. L’arrestato è ora in carcere e dovrà rispondere di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanza stupefacente.