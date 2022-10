POZZUOLI – Partono oggi i lavori per il ripristino dell’illuminazione pubblica in via Gino Severini e a seguire su altri tratti stradali nel quartiere di Monterusciello. Nei giorni scorsi si sono verificati diversi furti di cavi elettrici. Il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, ha anche sollecitato le forze dell’ordine di potenziare la propria presenza, soprattutto durante la notte, invitando inoltre i cittadini a segnalare in tempo reale qualunque movimento sospetto.