QUARTO – Ancora disagi e proteste a Quarto per i continui black out elettrici. Questa sera, a partire dalle 21, i cittadini scenderanno in strada per un “sit-in luminoso” per chiedere una definitiva risoluzione del problema che da giorni sta attanagliando il comune flegreo. Disagi che sono stati segnalati anche a Pozzuoli e in particolare lungo la fascia costiera tra Licola, Varcaturo e Lago Patria. La manifestazione di questa sera è stata organizzata a Quarto dai movimenti “Un’altra città” e “Free Quarto” in Piazzale Europa. I promotori hanno inviato ogni cittadino a scendere in strada con una candela.