Beni confiscati, il convegno antimafia a Quarto: oggi l’appuntamento a Casa Mehari

QUARTO – Nel pomeriggio di oggi alle 17, nel bene confiscato Casa Mehari a Quarto, si svolgerà il “Convegno nazionale antimafia sui beni confiscati alla camorra”, alla presenza del sindaco, Antonio Sabino. Presenta i lavori Ugo De Cesare, presidente dell’Associazione Osservatorio per la legalità. Intervengono Ruigi Riello, procuratore generale presso la Corte di Appello di Napoli, Giuseppe Cimmarotta, sostituto procuratore della DDA di Napoli, Giovanni Scotto di Carlo, magistrato del Tribunale civile di Napoli, Massimiliano Manfredi, consigliere regionale – commissione regionale anticamorra e beni confiscati. Coordina Dario Sautto, giornalista de Il Mattino.

IL COMMENTO DEL SINDACO – Un momento per lanciare un chiaro messaggio e per sottolineare l’impegno profuso e che sarà posto in campo quotidianamente per la lotta alla criminalità organizzata. L’amministrazione guidata dal sindaco Antonio Sabino ha permesso alla città di assumere una nuova immagine con l’acquisizione di oltre 70 beni confiscati ai clan egemoni sull’area. «In questi anni abbiamo voluto trasformare Quarto in un modello. Abbiamo voluto fare una piccola grande rivoluzione culturale e sociale – dichiara il sindaco – Abbiamo voluto lanciare un messaggio chiaro: sulla lotta alla criminalità non facciamo sconti. Abbiamo voluto agire per legalità, in sinergia con le istituzioni e la magistratura. Abbiamo dato a Quarto una nuova immagine. Abbiamo raccolto energie e idee per trasformarla in una città più bella. Di questo percorso, dei tanti progetti ancora da compiere ne parleremo con tanti ospiti illustri».