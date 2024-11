Baskin: all’ISIS Falcone di Pozzuoli il quinto corso di formazione per insegnanti di educazione fisica

POZZUOLI – Ripartono i corsi di formazione targati baskin Campania. Si ricomincia giovedì 21 novembre (dalle 8.30 alle 16.30) con una giornata dedicata ad insegnanti di Educazione Fisica e insegnanti di sostegno laureati in scienze motorie. L’ISIS G. Falcone di Pozzuoli, il primo istituto scolastico ad aver sperimentato e trasformato gli sport tradizionali in inclusivi aperti a tutti sarà teatro dell’appuntamento annuale, il quinto in Campania. Il corso sarà tenuto dal Delegato Regionale E.I.S.I. e Formatore Nazionale Prof. Vittorio Scotto di Carlo. Sarà questa l’occasione per far conoscere il baskin anche agli insegnanti, focalizzando l’attenzione su questa nuova disciplina che permette di far giocare insieme, nella stessa squadra, ragazzi con diverse abilità e normodotati, uomini e donne, tutti uniti, senza barriere, con un unico fine: vincere! Il Baskin è uno sport riconosciuto dal MIUR e può essere praticato come tutte le altre discipline ai Giochi Sportivi Studenteschi.

L’OBIETTIVO – Un appuntamento arrivato alla sua quinta edizione, grazie alla collaborazione dell’ufficio Scolastico Regionale coordinato dal Prof. Raimondo Bottighieri. L’obiettivo è soprattutto quello di introdurre sempre più il baskin e gli sport accessibili a tutti nelle scuole: “È un momento molto importante per tutti – dice il Delegato Regionale E.I.S.I. Vittorio Scotto di Carlo. – Stiamo crescendo a vista d’occhio anno dopo anno, ma per far sì che questo sport sia praticato sempre più, sono convinto si debba partire dalle scuole, insegnare ai ragazzi l’inclusione coinvolgendoli attraverso ciò che più piace: lo sport”