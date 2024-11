POZZUOLI/ «Ladri incappucciati a Largo Palazzine: io, testimone di un tentato furto»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Buongiorno Sig. Direttore, ieri sera nei pressi dell’Asl Napoli 2 “Largo Palazzine” , ero parcheggiato con l’auto e ho assistito ad tentato furto di auto da parte di due malviventi muniti di passamontagna verso le 23 circa con una lancia Ypsilon color grigio. I due hanno dato prima un calcio per comprendere se fosse munita di antifurto e poi hanno cercato di scassinare la porta, ma il proprietario si è avvicinato all’autovettura e sono fuggiti contromano verso Corso Terracciano. Ormai la situazione a “Largo palazzine” è fuori controllo, ci sono furti di auto e pezzi meccanici ogni sera. Ho avvertito le forze dell’ordine, ma nessun intervento. Spero che il Signor Sindaco aumenti i controlli in questa zona, invece di mettere pattuglie in Piazza della Repubblica che vanno a prendere il caffè».