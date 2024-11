QUARTO/ Scomparso con il padre 8 giorni fa, il piccolo Vincenzo è tornato a casa

QUARTO/PIETRAMELARA – Si è conclusa a lieto fine la vicenda del piccolo di undici anni sparito otto giorni fa insieme al padre dal comune casertano di Pietramelara. Il piccolo Vincenzo questa notte è tornato a casa. A riaccompagnarlo nei pressi dell’abitazione di una cugina della madre sarebbe stato proprio il padre, Salvatore Carandente, 43 anni, originario di Quarto, che poi ha fatto perdere nuovamente le tracce.

LA SCOMPARSA – L’uomo, al termine di una lite nata per motivi di gelosia, lunedì scorso aveva aggredito la compagna Monica portandole via anche lo smartphone e le chiavi dell’auto. Poi è scappato insieme al primo dei suoi tre figli, violando anche la misura degli arresti domiciliari a cui era sottoposto a seguito di una condanna per truffa.