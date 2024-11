BACOLI/ Allarme furti in appartamento a Cuma. La denuncia: «Più controlli da parte dei vigili»

BACOLI – Negli ultimi mesi, Bacoli, ma in particolar modo la frazione di Cuma, è stata colpita da una raffica di furti in abitazioni, un fenomeno che sta destando molta preoccupazione, anche in vista delle prossime festività natalizie. Diversi residenti hanno denunciato episodi di effrazione: i ladri avrebbero preso di mira in particolare appartamenti di via Cupa della Torretta, forzando porte e finestre per introdursi nelle abitazioni alla ricerca di denaro, gioielli e altri beni di valore. In alcuni casi, i malviventi si sono introdotti all’interno degli appartamenti approfittando dell’assenza dei proprietari, mentre in altri hanno agito anche in presenza degli stessi. Episodi che si stanno verificando soprattutto quando molte famiglie si assentano per brevi viaggi o serate fuori casa.

L’ALLARME – Questa tendenza ha riacceso, ovviamente, il dibattito politico sulla necessità di un maggiore controllo del territorio e di una presenza più capillare delle forze dell’ordine. Il consigliere di opposizione di Fratelli d’Italia, per questo motivo, ha chiesto più controlli: «Bisogna utilizzare la polizia municipale per il controllo del territorio per la sicurezza, in modo da affiancare i carabinieri. Sono anni che lo dico. Non servono solo a fare le multe: oggi ben tre uomini della polizia municipale, per multare una solo auto in divieto. Vergognoso! Pensate prima alla sicurezza dei cittadini e poi ai verbali, alle luci di natale e tutto il resto».