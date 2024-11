A Bacoli la trentennale della Dop Campi Flegrei “Dalla Viticoltura Eroica alla Città del Vino”

BACOLI – Il Consorzio di Tutela dei Vini dei Campi Flegrei e Ischia celebra con un convegno, il Trentennale del riconoscimento della DOP per i vini dei Campi Flegrei “Dalla viticoltura eroica alla città del vino” che si terrà sabato 23 novembre 2024, alle ore 10:30, presso la Sala Ostrichina del Parco Vanvitelliano del Fusaro a Bacoli. Saluti: Sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione. Introducono i lavori: Michele Farro, Presidente del Consorzio Tutela Vini dei Campi Flegrei e Ischia; Andrea D’Ambra, Enologo e Responsabile Isola d’Ischia per il Consorzio e Angelo Radica, Presidente Città del Vino.

L’EVENTO – Partecipano alla tavola rotonda: Daniele Marrama, Docente di Diritto Amministrativo dell’Alimentazione e dell’Agro ecologia Università Federico II Napoli, Salvatore Loffreda, Direttore di Coldiretti Campania; Eleonora Iacovoni, Direttore Generale Masaf – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare; Salvatore Schiavone, dirigente ICQRF Campania e Molise MASAF; Gen.Ciro Lungo, Comandante regionale C.C. Forestale Campania; Felice Assenza, Capo Dipartimento ICQRF MASAF. Modera Luciano Pignataro, Giornalista enogastronomico. Conclusioni: Nicola Caputo, Assessore Regionale all’Agricoltura Regione Campania; On. Marco Cerreto, Capogruppo Commissione Parlamentare Agricoltura; On. Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura. Per Michele Farro, presidente del Consorzio, “L’importanza di questo convegno è duplice: non solo celebreremo il trentennale della DOP dei Campi Flegrei, ma anche l’adesione di Bacoli all’Associazione Nazionale Città del Vino. Un traguardo che è il frutto di un impegno costante verso la valorizzazione del nostro patrimonio vinicolo e culturale”.

L’ENOTURSIMO – “Quest’ adesione – spiega Daniele Marrama, Docente di Diritto Amministrativo dell’alimentazione e dell’agro ecologia dell’Università Federico II Napoli – ha un significato ancora più profondo, poiché svolge un ruolo fondamentale in chiave enoturistica. Il vino è da sempre un volano per lo sviluppo del turismo e il legame con l’Associazione Nazionale Città del Vino rappresenta una straordinaria opportunità per incrementare l’afflusso di turisti nelle nostre aree, facendo conoscere e apprezzare non solo i nostri vini, ma anche le tradizioni, la storia e la cultura che li accompagnano. L’integrazione di Bacoli in questa rete di comuni è quindi un passo strategico per promuovere un turismo sostenibile e di qualità, che sappia coniugare il gusto e l’ospitalità e che potrà generare importanti effetti economici e culturali per tutto il nostro territorio”. Al termine dell’incontro è prevista una degustazione dei vini del Consorzio guidata dal Sommelier Pasquale Brillante – Amira Campania, in abbinamento con le eccellenze flegree a cura dello chef Michele Grande, Ristorante La Bifora, Bacoli.