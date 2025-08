Baretti di Chiaia, i controlli dei carabinieri: trovati e restituiti cellulari rubati a due turisti

NAPOLI – Controlli dei Carabinieri nella movida agostana di Chiaia e del centro storico partenopeo. I militari della compagnia di Napoli Centro hanno presidiato le strade e le piazze più frequentate, con particolare attenzione all’area dei “baretti”. Sette le persone denunciate. Il primo a finire nei guai è un 22enne, sorpreso alla guida di una moto senza patente. Per lui è già la seconda volta. Stesso reato contestato ad altri 4 giovani, al volante senza aver mai ottenuto la patente. Un 18enne risponderà di resistenza a pubblico ufficiale perché ha forzato un posto di controllo. Un 33enne è stato bloccato dopo aver tentato di disfarsi di due cellulari, poi risultati rubati. Dovrà rispondere di ricettazione. I carabinieri ne hanno rintracciato i proprietari, due turisti italiani, e hanno restituito loro gli smartphone. Non sono mancati i controlli alla circolazione. Delle 41 contravvenzioni notificate, 12 sono per guida senza casco. 9 i veicoli sequestrati. Sul versante droga, 3 gli assuntori segnalati alla Prefettura.