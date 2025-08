Quarto si prepara per la festa di Santa Maria: spettacoli e concerto di Gigi Finizio

QUARTO – Per la Festa di Santa Maria è quasi tutto pronto. Per quest’anno è previsto un cast d’eccezione con comici e musicisti e un’anticipazione importante: sul palco salirà anche Gigi Finizio. «Il tutto è frutto di un grande impegno per regalare alla città giorni di festa e felicità.» fa sapere il sindaco di Quarto Antonio Sabino che ha già pronto il calendario degli eventi per inizio settembre che andranno in scena a Piazza Santa Maria e Piazza Mercato. Si partirà il 10 settembre con Mariano Bruno di Made in Sud; il giorno 11 sarà la volta di Simone Schettino; il 12 toccherà a Napolitudine e Antonio D’Ausilio. Infine il gran finale il 15 settembre con Gigi Finizio a Piazza Mercato.