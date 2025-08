POZZUOLI/ Caos al centro raccolta rifiuti: file e proteste – LE FOTO

POZZUOLI – Lunghe code di auto e proteste da questa mattina davanti all’isola ecologica di Toiano. Da questa mattina all’interno del sito viene consentito l’accesso ad un veicolo alla volta, situazione che sta creando disagi. “Ci avvisano gli operai che da questa mattina può entrare solo una macchina per volta. Si è creata una fila lunghissima di persone ed auto. – fa sapere un residente – Da far presente che ogni qualvolta arriva un camion di De Vizia a scaricare chiudono per una quindicina di minuti tutto lo spiazzo. Anche questo sembra strano che i camion vengano a portar via giusto durante l’orario in cui dovrebbero poter accedere i cittadini. É così sin da questa mattina. Gli operai dicono che è una nuova decisone di De Vizia”.

