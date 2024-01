Bando “flash” per 10 posti di lavoro al comune di Pozzuoli, malumori e sospetti «Poco pubblicizzato. Una vergogna»

POZZUOLI – «Dieci posti di lavoro poco pubblicizzati» per un bando uscito durante le festività natalizie. Sono le accuse rivolte all’amministrazione comunale di Pozzuoli che ha indetto un concorso pubblico che prevede l’assunzione di dieci persone (con diploma) a tempo indeterminato per il ruolo di istruttore amministrativo. A fare storcere il naso è stata la tempistica del bando, pubblicato il 18 dicembre con scadenza 28 dicembre. Per gli aspiranti dieci giorni di tempo, festività natalizie comprese.

LA DENUNCIA – «Con tutto quello che pubblicano le pagine istituzionali di Pozzuoli, soprattutto quella del sindaco e quella del comune ovvero feste e festini, interruzioni di forniture idriche, strade chiuse ecc, è possibile che non abbiano trovato il tempo o non abbiano trovato interessante informare attraverso i social i giovani puteolani, e non solo, di un importante concorso pubblico? Tutto ciò è vergognoso! Si spera in pochi partecipanti?» è stata la denuncia mossa dal consigliere comunale di opposizione Gianluca Sebastiano in merito a tempi e modalità di pubblicizzazione del bando.

LA PROVA – Ma a non convincere sono anche le modalità per rendere note le modalità per quanto concerne la convocazione per la prova preselettiva, in programma per il giorno 25 gennaio alle ore 10 presso la Mostra d’Oltremare. «Ancora una volta l’amministrazione sceglie lo stretto indispensabile per pubblicizzare la convocazione per la prova preselettiva, evitando di utilizzare tutti gli strumenti possibili (social, comunicati ecc.)» ha accusato ancora Sebastiano. Malumori e sospetti intanto serpeggiano in città.