POZZUOLI – Chiude per un giorno il tunnel che collega Arco Felice e Lucrino. Il dispositivo arriva attraverso apposita ordinanza che ferma la circolazione per giovedì 18 gennaio dalle 10 alle 12 per consentire l’esecuzione del completamento dei “lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento antincendio – lotto 2” all’interno della galleria.