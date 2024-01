POZZUOLI/ Banco alimentare, l’assessore Riccobene smentisce «Non è mai pervenuta alcuna richiesta di chiarimenti»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo dall’assessore alle politiche sociali del comune di Pozzuoli Fabiana Riccobene: «Egregio Direttore,

è giunta alla mia attenzione una lettera pubblicata sul suo giornale firmata da una cittadina puteolana che, a suo dire, avrebbe richiesto “lumi” circa la gestione, il funzionamento e la distribuzione dei pacchi del banco alimentare alle famiglie bisognose. Ebbene, mi preme evidenziare e sottolineare che al mio ufficio, come del resto a quello dei servizi sociali del territorio o per quanto mi risulta a quello del Sindaco, non è MAI pervenuta attraverso i canali istituzionali ed ufficiali alcuna richiesta di chiarimenti riguardante quanto sopra. Colgo l’occasione per ribadire che i predetti uffici sono aperti al pubblico e ricevono i cittadini, previo appuntamento, e che sono sempre raggiungibili attraverso la posta elettronica ed il telefono. Chiunque voglia sottoporre un dubbio, una richiesta, una esigenza che rientri nelle deleghe di mia competenza può scrivere ai seguenti indirizzi: [email protected] e [email protected] e/o chiamare al numero 0818551111 chiedendo di essere messo in contatto con l’ufficio della sottoscritta. Nei miei pochi mesi di Assessorato posso serenamente affermare di aver sempre manifestato la mia disponibilità all’ascolto di chiunque ne abbia fatto richiesta.»

*Avv. Fabiana Riccobene, Assessore alle politiche sociali, alle pari opportunità ed alle politiche giovanili.