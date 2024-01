POZZUOLI/ Al via la quarta edizione di Cinemagma, intervista a Nando Paone

POZZUOLI – Al via alla Sala Molière, con un promettente sold-out, la prima serata della quarta edizione di Cinemagma, rassegna di cortometraggi indipendenti – selezionati dallo storico del cinema Giuseppe Borrone, anche moderatore dell’evento – che intende dare visibilità a registi emergenti e innovatori. Sono stati proiettati i primi quattro lavori in concorso: “The Delay” di Mattia Napoli, “È solo il vento” di Enrico Iannaccone, “Il Pettirosso” di Francesco Eramo e infine “Loop” di Luigi Russo. Una giuria tecnica, presieduta dal regista Luca Miniero, decreterà il prossimo 7 febbraio il miglior corto, il migliore attore, la migliore attrice (premio quest’ultimo intitolato alla memoria di Cetty Sommella) e, per la prima volta, il miglior montaggio (premio intitolato a Raimondo Crociani, recentemente scomparso). Anche gli spettatori in sala sono chiamati ad attribuire con il proprio voto un premio ad hoc. Il direttore e fondatore della sala puteolana, Nando Paone, nella seguente intervista concessaci, si sofferma sullo spirito della rassegna e presenta, al contempo, l’ultima pièce che lo vede attualmente impegnato.