POZZUOLI/ Perdite idriche in casa «Mio fratello è invalido e allettato, non può prendere anche la bronchite»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Salve, buongiorno, le chiedo per favore la cortesia di pubblicare questa segnalazione: in via Ottone Rosai 1, a Monterusciello, piove in casa ovunque. In tutto ciò ho un fratello invalido, allettato che non parla e non cammina e non può prendere bronchiti. Una cosa assurda; non possiamo aspettare l’estate perché riparino i palazzi. Quando piove qui scorre acqua ovunque». Simone E.