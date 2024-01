BACOLI/ Lutto cittadino per i funerali di Daniele Barone morto in un incidente stradale

BACOLI – E’ stato proclamato lutto cittadino per i funerali di Daniele Barone, il 22enne di Monte di Procida morto martedì pomeriggio in un tragico incidente stradale in via Lucullo, nella frazione bacolese di Baia. L’ultimo saluto al giovane è in programma domani alle ore 10:30, presso la Chiesa della Madonna del Buon Consiglio a Cappella. Il giovane da qualche settimana stava lavorando presso la Flegrea Lavoro, azienda municipalizzata di Bacoli, dove era stato assunto. Il decesso è avvenuto in seguito a uno scontro frontale tra la moto che stava guidando e un furgone. «Daniele è stato un giovane straordinario, un figlio della terra flegrea, ed un grande lavoratore. Lo ricorderemo con la bandiera a mezz’asta sugli edifici pubblici, le serrande dei negozi abbassate a lutto e con la sospensione di ogni attività ludica in occasione delle esequie. Un dramma che ha sconvolto tutte le famiglie del territorio» è il ricordo del sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione.