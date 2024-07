BACOLI/ Bagnante salvato da due medici in borghese all’ingresso di un lido a Miseno

BACOLI – Sono circa le 10 all’ingresso del “Lido Esercito” a Miseno quando improvvisamente un signore, in attesa di entrare, va in arresto cardiaco e cade al suolo. Il caso vuole che in fila con lui ci sia un medico anestesista dell’Azienda dei Colli che immediatamente inizia le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Poco dopo lo raggiunge una collega, anche lei lì per una domenica estiva, sempre anestesista, che in borsa aveva una fiala di adrenalina ed un ago. Dall’interno del lido accorre anche il personale con un defibrillatore, insomma una macchina perfetta si attiva per salvare il bagnante. Dopo pochi minuti arriva il 118 che preleva il paziente vivo ed in respiro spontaneo, il quale poi viene trasportato all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli in codice rosso.