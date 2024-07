Paura a Licola: minorenni alla guida di una Smart si schiantano contro un muro

LICOLA – Paura questa mattina a Licola teatro, questa mattina, di uno spaventoso incidente stradale che ha coinvolto due minorenni. L’episodio è avvenuto intorno alle 6:00, quando i sanitari del 118 sono stati allertati per un incidente in via S. Nullo. Una volta giunti sul posto medici e infermieri hanno trovato un ragazzino e una ragazzina feriti a bordo di una Smart. Entrambi sono stati trasferiti immediatamente presso il pronto soccorso l’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli in codice di maggiore gravità, ma non in pericolo di vita. Ancora in fase di ricostruzione la dinamica dell’incidente: non risultano altri veicoli coinvolti ed uno dei due minorenni sembra fosse alla guida dell’utilitaria.