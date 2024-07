BACOLI/ Arretramento della stazione di Torregaveta, altro spreco di risorse pubbliche

BACOLI – L’8 maggio scorso, in pompa magna, si tenne alla presenza del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, la presentazione del “Progetto nuova viabilità di evacuazione e arretramento stazione Torregaveta”. Nel corso dell’evento, che si svolse alla Casina Vanvitelliana a Bacoli, intervennero Luca Cascone, Presidente della Presidente Commissione Trasporti della Regione Campania e del Sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione, il Presidente di EAV Umberto De Gregorio che, con il RUP dell’intervento Ingegner Fiorentino Borrelli, presentarono i lavori che dovrebbero partire tra qualche settimana e riguarderanno il potenziamento e l’ammodernamento della ferrovia Cumana con annesso arretramento della stazione e la risoluzione della criticità stradale nella viabilità di allontanamento, contro il rischio vulcanico dei campi flegrei.

L’INTERVENTO – Tutto bello se non fosse che, in questi giorni, proprio nell’area che verrà demolita tra qualche settimana, si stanno effettuando i lavori per l’adeguamento tecnologico ( il famoso Telecomando) della linea Cumana finanziati dai fondi del Pnrr. Non sarebbe stato il caso di stralciare questa spesa per un lavoro che tra qualche settimana verrà demolito?