Bacoli vince il premio di comune plastic free

BACOLI – Il comune di Bacoli ha ricevuto il Premio “Plastic Free 2025”, manifestazione che gode dell’alto patrocinio del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Comune di Napoli. La città flegrea rientra tra i primi otto comuni ecologisti in Italia. “Un riconoscimento che ci riempie di orgoglio. – ha detto il sindaco Josi Della Ragione – Perché lo conseguiamo da quattro anni consecutivamente. Vogliamo eccellere sempre. E ci riusciamo grazie ad un popolo straordinariamente operoso. Ci riusciamo grazie alla Flegrea Lavoro, ai dipendenti comunali, ai volontari, alle associazioni. A tutti. Non ci fermeremo. Siamo l’unico comune in provincia di Napoli ad aver conseguito le tre tartarughe. È il premio più alto. Lo abbiamo festeggiato insieme a centinaia di amministratori di tutta la nazione. Da Nord a Sud. È molto bello essere un riferimento positivo. Lo abbiamo festeggiato insieme all’europarlamentare Antonio Decaro, al deputato Francesco Emilio Borrelli, al sindaco di Napoli e presidente Anci Gaetano Manfredi.”