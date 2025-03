CALCIO/ Vicario-gol: il Rione Terra batte la Pompeiana

POZZUOLI – Con un gol di Vicario messo a segno nel primo tempo, il Rione Terra batte in casa la Pompeiana e si porta a ridosso della zona play-off. I flegrei di mister Stellato sono ritornati alla vittoria sul campo del Domenico Conte di Pozzuoli nel venticinquesimo turno del campionato di Promozione portando a 35 i punti finora conquistati, ad otto lunghezze dal Poggiomarino, che occupa la quinta posizione in classifica. Domenica prossima il Rione Terra sarà atteso dalla trasferta sul difficile campo del San Vito Positano, squadra seconda in classifica ad un punto di distanza dalla capolista Caivanese.