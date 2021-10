BACOLI – Il numero di visitatori al Real Casino Borbonico di Bacoli cresce sempre più tanto da spingere l’amministrazione comunale locale a realizzare un nuovo parcheggio pubblico per ospitare pullman turistici. L’area di sosta nascerà al Fusaro. Ad annunciarlo il primo cittadino, Josi Gerardo Della Ragione: «Accoglierà anche auto, bici e postazioni per ricaricare veicoli elettrici. Abbiamo ottenuto il finanziamento e partiremo a breve. Sarà posto lungo il percorso che dal Parco Vanvitelliano porta fin verso le Terme di Baia e la necropoli romana. Una svolta importante per la promozione del nostro territorio, delle nostre meraviglie. Un’opera pubblica capace di garantire maggiori servizi per coloro che vorranno vivere la nostra città».