BACOLI – Il Comune di Bacoli ha indetto un bando di gara per il rilascio di concessioni demaniali marittime su specchi acquei ricadenti nelle proprie competenze territoriali con finalità di servizio di noleggio natanti, con riserva posti per servizio taxi. L’evento Procida Capitale della Cultura rappresenta una vetrina importante per tutti i Campi Flegrei e il potenziamento dei servizi marittimi è il “veicolo” necessario per permettere un rapporto osmotico tra l’Isola di Arturo ed il Comune di Bacoli. Nell’ambito di tali finalità- fa sapere l’Ente – il presente bando rappresenta un’opportunità per realizzare una fitta rete di collegamenti tra il Comune di Bacoli e l’isola di Procida. Nell’ambito dei richiamati obiettivi, il presente bando è volto al rilascio di nuove concessioni demaniali marittime con finalità di servizi annessi alla nautica da diporto per attività di noleggio natanti e gommoni con riserva posti per servizio taxi nell’ambito della fascia costiera di pertinenza comunale, secondo una procedura di comparazione tra eventuali più aspiranti nel rispetto della materia.