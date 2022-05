POZZUOLI – Uno spettacolo unico e dalle grandi emozioni, tra luci, colori, musica e danza. A Pozzuoli arriva Festi Group, un gruppo che ha reinventato lo spazio della festa e della scena a cielo aperto, progettando apparati spettacolari di memorabile intensità. Saranno due le serate volute dall’amministrazione comunale, sabato 14 e domenica 15 maggio, alle quali se ne aggiungerà una terza, una prova generale aperta, che avrà luogo il 13 maggio. Inizieranno tutte alle 21:30, con ingresso libero, nel suggestivo scenario di Piazza a Mare, a pochi metri dal porto e nel cuore della città. Lo spettacolo, come solitamente fa lo Studio Festi, è ritagliato su “misura” per Pozzuoli e i Campi Flegrei, con evidenti richiami identitari alla nostra terra ardente che potranno essere ammirati nel corso delle sei esibizioni tematiche previste. «Era in programma nello scorso periodo natalizio, poi per il covid siamo stati costretti a rinviarlo – spiega l’assessore alla Cultura Stefania De Fraia – Lo abbiamo dedicato a Procida Capitale della Cultura 2022. Per celebrare questo evento dallo straordinario valore culturale e sociale – una importante vetrina per il territorio dopo due anni difficili – metteremo in piazza uno spettacolo che per più sere racconterà a cittadini e turisti elementi che nascono dalla unicità di questi luoghi e che hanno radici profonde». Lo Studio Festi, che da più di 40 anni crea e porta in tutto il mondo spettacoli e installazioni unici, è stato fondato da Valerio Festi e Monica Maimone, che ha lavorato per anni a teatro con Dario Fo. «Il nostro lavoro si basa sul sapere che è nel cuore della comunità, dove fioriscono le emozioni della Festa – dicono i due -. Non usiamo spettacoli di repertorio, uguali a Londra come a Pechino, a Milano come a Napoli. Ogni volta, in modo diverso per ogni città, nascono le nostre invenzioni: i sogni della città diventano visioni potenti, apparizioni avventurose, spettacolo volante che abolisce con la gravità ogni grave pensiero». Quelli di Festi Group sono spettacoli, celebrazioni e festeggiamenti dove azione teatrale, invenzione e fantasmagoria danno colori, movimenti e suoni ad una bellezza che c’è, a volte nascosta o dimenticata.