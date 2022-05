ISCHIA – Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Ischia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in I Traversa a via Terme a Ischia un uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e, dopo una colluttazione, lo hanno bloccato trovandolo in possesso di una bustina contenente circa 0,9 grammi di marijuana e un involucro con 7 grammi circa di hashish. L.G.C., 27enne dominicano con precedenti di polizia, è stato arrestato per lesioni personali, resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.