BACOLI – Buone notizie per gli amanti del mare. Il sindaco di Bacoli ha revocato il divieto di balneazione nell’area di Marina Grande. La ‘fumata bianca’ è arrivata nei giorni scorsi in seguito al monitoraggio effettuato dall’Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Arpac. Tuffi liberi, dunque, nelle acque finora interdette alla balneazione. Lo stop ai tuffi era arrivato in seguito alle analisi fatte ad aprile dall’Arpac che avevano dato esito sfavorevole. Le aree marino costiere classificate come idonee alla balneazione possono, infatti, essere interdette nel corso della stagione balneare quando si verificano eventi inaspettati che possono avere verosimilmente un impatto sulla qualità delle acque o sulla salute dei bagnanti.