BACOLI/ Sfondano muro per rubare cassaforte in un appartamento

BACOLI – Furto stamattina alle 5,30 in un’abitazione al Fusaro. I ladri, armati di arnesi da scasso, hanno sfondato un muro per rubare la cassaforte che si trovava all’interno. Dopo aver scavalcato, sono entrati nel balcone dove hanno creato un grosso foro. I ladri hanno agito nonostante all’interno dell’abitazione ci fossero gli inquilini. Poi la fuga con il bottino ancora da quantificare. Il colpo è avvenuto in via Cupa della Torretta.

