Incidente nella notte a Pozzuoli: giovane in moto si schianta, ricoverato in prognosi riservata

POZZUOLI – Un giovane è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto questa notte nel tunnel che collega via Giancinto Diano con “le palazzine”. Secondo quanto ricostruito era in sella a una moto quando ha preso il controllo ed è finito contro un’auto che era parcheggiata sul ciglio della strada. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie dove è ricoverato in codice rosso. Sequestrato il mezzo.