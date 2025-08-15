BACOLI/ Folla e commozione per l’ultimo saluto a Giovanni Marchionni – LE FOTO

BACOLI – Grande commozione per la comunità bacolese che oggi pomeriggio ha dato l’ultimo saluto a Giovanni Marchionni, il ragazzo di 20 anni che ha perso la vita in Sardegna per un arresto cardiocircolatorio causato, molto probabilmente, da esalazioni di gas nocivi di una batteria malfunzionante dell’imbarcazione su cui lavorava come skipper. Amici e conoscenti si è dato appuntamento alla camera mortuaria allestita dalle ore 12 alla chiesa di San Gioacchino, dove era esposta la salma del giovane.

I FUNERALI – La messa è stata officiata dal vescovo Carlo Villano, dal parroco Roberto Iodice e dal Monsignore Luigi Longobardo. Tanto dolore e commozione, mentre sulla bara bianca è stato messo un mazzo di fiori. Ad attendere la salma all’esterno della chiesa una folla di persone che hanno voluto salutare Giovanni con il lancio di alcuni palloncini bianchi. Mentre dal mare l’omaggio di colleghi e marinai, che hanno suonato le sirene dalle loro imbarcazioni in segno di lutto. Poi un corteo di motori ha seguito Giovanni nel suo viaggio verso il porto di Baia dove ad aspettarlo c’era la sua vita di tutti i giorni: il mare e le barche per un ultimo saluto. Infine è stato scortato fino al cimitero di Cappella dove il ragazzo è stato sepolto dopo una cerimonia di benedizione. Presenti in prima fila anche il sindaco di Bacoli Josi Della Ragione e di Monte di Procida Salvatore Scotto di Santolo.