Tigre tatuata tradisce rapinatore: incastrato dalle telecamere

GIUGLIANO – I carabinieri della compagnia di Giuliano hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 44enne di Villaricca già noto le forze dell’ordine. È ritenuto gravemente indiziato di due rapine commesse il 29 e il 31 luglio scorsi. La prima in un bar in via Marchesella, nel Comune di Giugliano. Armato di pistola, avrebbe sottratto al titolare la somma di 30 euro. La seconda in un bar di Villaricca, con le stesse modalità e identico bottino. I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano hanno rintracciato il rapinatore dopo aver analizzato le immagini di videosorveglianza installate in zona e raccolto le testimonianze dei presenti. Determinante per il suo riconoscimento, un vistoso tatuaggio sull’avambraccio destro, raffigurante una tigre, chiaramente visibile dalle telecamere. Il 44enne è ora in carcere.