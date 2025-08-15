Ferragosto blindato a Ischia e Procida: coltelli, droga, multe e sequestri

ISCHIA/PROCIDA – Controlli a tappeto su terra e in mare. A Ferragosto i Carabinieri della compagnia locale hanno presidiato porti, spiagge, zone della movida e l’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno”. A Casamicciola, un intervento per schiamazzi si è trasformato in un sequestro di coltelli e hashish. Per il protagonista della vicenda, un 18enne dei quartieri Spagnoli, una denuncia e l’allontanamento dall’isola. Nei ristoranti, verifiche con personale dell’ASL: oltre 50 i chili di alimenti senza tracciabilità sequestrati tra Ischia e Procida. Gran parte sono prodotti ittici.

IN MARE – Attenzione alta anche in mare: più di 100 barche controllate, 39 sanzioni per circa 29mila euro, una patente nautica ritirata e una denuncia per violazioni alla sicurezza a bordo di un peschereccio. Il bilancio parla chiaro: 365 persone e 164 veicoli controllati, 8 segnalazioni per uso di droga e 22 multe al Codice della Strada per guida senza casco o col cellulare e mancanza di revisione.