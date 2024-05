BACOLI/ Schiano: «Ho querelato il presidente dell’associazione FreeBacoli per diffamazione»

BACOLI – Il clima si fa teso a Bacoli in vista della prossima competizione elettorale. Poche ore fa il post pubblicato dal candidato sindaco Ermanno Schiano sui social: «Ho trascorso la mia vita inseguendo un sogno: diventare medico. Un sogno che ho realizzato con sacrificio, sudore e tante rinunce. Essere medico rappresenta per me uno stile di vita caratterizzato da un’instancabile dedizione. Ho iniziato nel 1992 quando, con tanta emozione, ho prestato il Giuramento di Ippocrate a cui, ogni giorno, mi ispiro impegnandomi a mettere disposizione di tutti, indistintamente da sesso, religione, colore della pelle e appartenenza politica, le mie conoscenze e la mia professionalità. Restando sempre dalla parte dei più deboli, di chi soffre, di chi ha bisogno di cure o anche solo di un sorriso. Ho sempre anteposto il bene degli altri a tutto il resto, anche alla mia famiglia e sfido chiunque a dimostrare il contrario. Il mio essere medico oggi però è diventato argomento di una messa in atto da chi punta ad ottenere consensi in maniera infima alimentando solo odio e disprezzo sociale. Motivo per cui ho il presidente dell’associazione FreeBacoli per a me rivolte e sulle quali spero che la Magistratura faccia chiarezza al più presto. L’ho fatto perché ritengo che vada tracciata una linea di confine tra quelle che è la dialettica di un sano scontro politico e l’odio sociale che qualcuno sta cercando di fomentare. Ecco, a questo gioco noi , motivo per cui ho invitato tutti i candidati della mia coalizione ad avere che sono prima di tutto uomini e donne, padri e madri di famiglia, cittadini della nostra meravigliosa terra. Motivo per cui rivolgo un invito anche al mio competitor: invece di urlare e fomentare odio, confrontiamoci e scontriamoci, laddove ve ne fosse bisogno, sui temi e sulla visione di città».